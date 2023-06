La Confessione di Peter Gomez stasera su Nove, video Donatella Rettore: 'Forza Giorgia Meloni, datti da fare'

Stasera, alle 22:45, sul Nove, torna La Confessione, il programma in cui Peter Gomez intervista i protagonisti dello spettacolo e della politica italiana. L'ospite della puntata del 16 giugno è Donatella Rettore. Ecco alcune anticipazioni dell'intervista alla cantante di Castelfranco Veneto.

Tra le confessioni dell'artista, un augurio particolare rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Giorgia Meloni? Spero che faccia del suo meglio e che si dia da fare per far rinascere questa Italia perché gli italiani hanno bisogno di crederci ancora". Così l'artista fa il suo endorsement alla Meloni rispondendo al direttore de ilfattoquotidiano.it che le chiedeva come mai avesse detto: "Dedicherei Splendido splendente alla Meloni perché faccia tornare questo Paese splendente".

Al dubbio di Gomez se lo avesse fatto per "salire sul carro della vincitrice", la Rettore ha risposto: "No, io non salgo su nessun carro e su nessun paracarro. Io voglio la Bentley oppure voglio una bellissima macchina cabrio, perché amo le macchine decappottabili - ha scherzato - Siccome lei ha vinto e ha questo potere in mano, iotifo per l'Italia. Io sono italiana e non sono così masochista da tifare contro la Meloni".

Donatella Rettore ha continuato: "Spero che faccia del suo meglio e che si dia da fare per far rinascere questa Italia perché gli italiani hanno bisogno di crederci ancora, sennò se ne vanno via tutti e perdiamo tantissimi cervelli", ha concluso la cantante.

La Confessione è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros.Discovery e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demandsulla piattaforma streaming discovery+. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.