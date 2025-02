Ora o mai più, polemiche per la frase razzista di Rettore a Loredana Errore: "Mi sembravi una neg**a"

La quarta puntata della terza stagione di Ora o mai più, il programma di Rai Uno condotto da Marco Liorni, è stata caratterizzata da un grave scivolone di Donatella Rettore.

La giurata stava commentando l'esibizione di Loredana Errore nella canzone La notte di Arisa, e mentre cercava di spiegare il suo punto di vista sull'esibizione ha pronunciato la N Word.

Il commento razzista di Rettore

"Mi sei piaciuta tanto" esordisce la cantante di Kobra "ma non piangere perché odio i piagnistei. Nella vita si piange troppo, stasera si fa festa. Hai cantato molto bene".

Un giudizio positivo che si trasforma in gaffe:"Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una neg*a. Una voce nera, scura, bella, 9" conclude la cantante.

La reazione di Loredana Errore e Marco Liorni

Dopo la frase di Donatella Rettore nello studio è calato il gelo e non si è fatto attendere il richiamo di Errore:"Sicuramente una voce black, non nega. Nega non è una bella parola".

Marco Liorni è intervenuto brevemente:"Le è scappato" prima della risposta di Rettore:"Ho detto una voce nera. Non Aretha Franklin, però per me è un 9" mentre la tensione in studio era palpabile.

La puntata di ieri sera è stata vinta proprio da Loredana Errore, concorrente del team di Marco Masini, davanti a Pierdavide Carone e Pago. La quinta puntata andrà in onda sabato 8 febbraio prima di lasciare spazio al Festival di Sanremo e tornare due settimane dopo, il 22 febbraio, con la penultima puntata del programma.