David Tennant pronuncia il nome di Donald Trump tre volte ai BAFTA "Come Beetlejuice", ma la BBC lo censura

Alcune delle battute di David Tennant su Donald Trump nel corso del monologo che l'attore ha tenuto durante i BAFTA sono state censurate dalla BBC. Diverse frasi di Tennant, tra cui una in cui paragonava Trump a Beetlejuice, sono state tagliate in sede di montaggio.

Lo show dei BAFTA viene registrato un paio di ore prima della messa in onda nel Regno Unito e l'evento, che dura tre ore, viene ridotto sempre a due per esigenze televisive.

La censura della gag di David Tennant su Donald Trump

Nonostante altre battute di Tennant siano state incluse nel montaggio, come quella su The Brutalist in cui si faceva riferimento ai capelli del presidente, la gag su Donald Trump e Beetlejuice è stata tagliata.

David Tennant in una scena di Gracepoint

Ecco la parte tagliata dalla BBC:"Donald Trump dice di non aver visto The Apprentice perché vietato ai minori di 15 anni [riferendosi alla classificazione del film in UK]. Non è su Nickelodeon. Donald Trump... sono preoccupato. Ho detto il suo nome tre volte. È come Beetlejuice, l'ho evocato"

Inoltre, sono state tagliate anche le battute su Conclave e il commento su Stanley Tucci che interpreta il cardinale Bellini.

La risposta della BBC e i premi BAFTA

BBC ha deciso di rispondere alle speculazioni con una dichiarazione a Variety:"La natura dello show prevede una trasmissione con un breve ritardo, e alcune modifiche devono essere effettuate per ragioni di tempo".

I premi BAFTA 2025 hanno registrato il trionfo di Conclave con ben quattro premi, incluso miglior film, e di The Brutalist, che ha trionfato per la miglior regia e il miglior attore protagonista ad Adrien Brody.

Ralph Fiennes e Stanley Tucci

Tra le sorprese, spicca la vittoria di Mikey Madison come miglior attrice protagonista per Anora.