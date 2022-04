Moonhaven: il promo della nuova serie con Dominic Monaghan

AMC+ ha condiviso il teaser della nuova serie Moonhaven, ideata da Peter Ocko (Black Sails).

Il breve video condiviso online permette solo di vedere alcuni dei protagonisti e di introdurre l'idea alla base del progetto, composto da sei episodi, in arrivo sugli schermi americani il 30 giugno.

La serie thriller Moonhaven avrà come protagonista Bella Sway (Emma McDonald), la pilota di un cargo lunare e contrabbandiera che, tra 100 anni nel futuro, si ritrova a essere accusata di un crimine e abbandonata su Moonhaven, una comunità utopica che si trova su un Giardino dell'Eden di 46 metri quadrati costruito sulla Luna per trovare soluzioni ai problemi che presto porranno fine alla civiltà sulla Madre Terra.

Bella viene coinvolta in una cospirazione per ottenere il controllo dell'intelligenza artificiale responsabile per i miracoli di Moonhaven e unisce le forze con un detective locale per fermare le forze che vogliono distruggere l'ultima speranza sulla Terra prima che vengano distrutte.

Nel cast anche Dominic Monaghan, Amara Karan, Ayelet Zurer, Joe Manganiello, Kadeem Hardison e Yassmin Newell.