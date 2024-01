Domenica In su Rai 1, ospiti di Mara Venier del 28 gennaio: Iva Zanicchi e Marco Conidi con L'orchestraccia

Oggi 28 gennaio 2024 Domenica In va in onda su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14:00. Come sempre Mara Venier accoglierà nello studio tantissimi ospiti che animeranno il pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Il talk torna a ripercorrere la storia del Festival di Sanremo. Spazio inoltre al racconto della carriera di Iva Zanicchi

La puntata di Domenica In del 28 gennaio: Ospiti e anticipazioni

Domenica 28 gennaio, a partire dalle 14:00 su Rai Uno, va in onda una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. In attesa della kermesse canora più amata dagli italiani, l'appuntamento si apre ancora una volta con la rubrica Tutti pazzi per Sanremo, che vedrà la presenza di illustri ospiti e sorprese in studio.

Mara Venier ripercorre la storia del Festival di Sanremo con alcuni dei cantanti che hanno preso parte alla kermesse musicale e che tornano a esibirsi con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo.

Sul palco dell'Ariston: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Wilma De Angelis, I Dik Dik, Ricky Gianco, Nicola Di Bari, Robertino, Donatello e Marino Bartoletti, memoria storica del Festival, sarà presente in veste di opinionista e profondo conoscitore di Sanremo.

La carriera di Iva Zanicchi e Marco Conidi

Iva Zanicchi racconterà le sue tre vittorie al Festival, per poi esibirsi con alcuni suoi successi.

L'Aquila di Ligonchio su undici partecipazioni al Festival di Sanremo ha vinto tre volte 1967, 1969 e 1974, è la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione canora.

Marco Conidi e il gruppo folk L'Orchestraccia presenteranno il loro nuovo singolo Quello non era amore.