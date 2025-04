Domenica In: chi sono gli ospiti della puntata di domenica 6 aprile 2025 su Rai 1

Torna in onda oggi dalle 14.00 alle 17.00 su Rai 1 Domenica In, il programma principe del weekend sulla rete di stato, condotto da Mara Venier. Anche oggi, domenica 6 aprile 2025, saranno tanti gli ospiti che parteciperanno alla puntata.

Una puntata che si aprirà in maniera toccante, con il commovente ricordo di Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo dopo aver convissuto anni con una grave malattia.

Gli ospiti di Domenica In

Ospite in studio sarà il figlio dell'attrice, Andrea Rizzoli, autore del libro dal titolo Non ci sono buone notizie. In seguito, sarà la volta di Luca Zingaretti, che parlerà di alcune tappe fondamentali della sua carriera e presenterà il suo primo film da regista, La casa degli sguardi, tratto dal romanzo omonimo di Daniele Mencarelli, e in uscita il 10 aprile.

Luca Zingaretti sul palco del Bi&st

Pamela Prati e Valeria Marini, star dello show Ne vedremo delle belle condotto da Carlo Conti, animeranno il pomeriggio di Domenica In in un faccia a faccia in cui si racconteranno. Direttamente da Sanremo, ecco Gaia, che si esibirà sulle note di Chiamo io, chiami tu.

Gli altri ospiti di Mara Venier a Domenica In

Il cantante Antoine racconterà il suo periodo in Italia tra gli anni '60 e '70 e si esibirà con i suoi cavalli di battaglia, Pietre e La tramontana.

Primo piano di Lino Banfi

Infine, Lino Banfi, che sarà in studio in compagnia di Michele Bravi per presentare il cortometraggio Lo ricordo io per te, un progetto che abbraccia anche una canzone e un libro dedicato ai suoi nonni e al tema dell'Alzheimer.