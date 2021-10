Domenica In: ospiti le gemelle Kessler e Claudia Gerini, oggi su Rai1

Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1, alle 14:00 in punto, con un nuovo appuntamento: tra i tanti ospiti di domenica 3 ottobre 2021 anche le gemelle Kessler e Claudia Gerini.

Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1, dalle ore 14:00 alle ore 17:10, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, con la terza puntata della nuova stagione, la tredicesima condotta da Mara Venier, che eguaglia così il record di Pippo Baudo.

Tanti gli ospiti di Mara Venier in studio e in collegamento: Alba Parietti, protagonista dell'edizione in corso di 'Tale e Quale Show', si confronterà con uno dei giudici più severi del popolare show di Rai1: Cristiano Malgioglio. Le gemelle Kessler si racconteranno tra aneddoti e vita privata, ripercorrendo alcune tappe della loro carriera insieme a Fabio Canino. Saranno in collegamento Pino Strabioli, Pupo e Vincenzo Mollica. Lo chef Gianfranco Vissani presenterà la ricetta di un piatto della tradizionale cucina romana: la carbonara.

Claudia Gerini, interverrà per presentare il film Sulla giostra, nelle sale cinematografiche dal 30 settembre, per la regia di Giorgia Cecere. Walter Nudo, si racconterà a tutto tondo, ripercorrendo gli episodi che più lo hanno segnato in questi ultimi anni e contenuti nel suo ultimo libro "La vita accade per te". Saranno ospiti anche due grandi campioni dello sport Monica Contraffatto, atleta paralimpica e Medaglia di Bronzo nei 100mt. alle Olimpiadi Paralimpiche di Tokyo 2020 e Vito Dell'Aquila Medaglia d' Oro nella disciplina Taekwondo a Tokyo 2020.