Domenica in: Mara Venier e la battuta a luci rosse che imbarazza Angelo dei Ricchi e Poveri

Momenti caldi a Domenica In dopo un commento della conduttrice durante l'intervista ai Ricchi e Poveri

Nel giorno in cui Mara Venier ha ricordato Mike Bongiorno, la conduttrice è stata protagonista di un siparietto simile a quelli che hanno reso celebre il compianto presentatore. Durante l'intervista ai Ricchi e Poveri, la Zia Mara ha rilasciato un commento a luci rosse su una foto di Angelo Sotgiu.

Successo di Sanremo 2024 e foto hot

Dopo il trionfo a Sanremo 2024 con il brano "Ma non tutta la vita", certificato disco di platino, il duo ha scalato le classifiche delle piattaforme digitali principali, da Spotify ad Amazon Music e iTunes. Oggi Angela Brambati e Angelo, gli ultimi due membri sopravvissuti del quartetto nato a Genova nel 1967 e completato anche dal compianto Franco Gatti e Marina Occhiena, sono stati ospiti del salotto di Rai 1.

Durante l'intervista a Domenica In, I Ricchi e Poveri hanno rivelato che all'inizio della loro carriera musicale, Angela aveva 15 anni e Angelo 16 anni, erano fidanzatini. Tra le fotografie mostrate di quel periodo, ce n'era una che ha attirato l'attenzione di Mara Venier: i due adolescenti in spiaggia con il costume da bagno. "Angelo, complimenti!", ha scherzato la conduttrice, focalizzandosi, secondo Angela, su un particolare intimo evidenziato dalla foto.

"Io ho già capito perché dici 'complimenti'", ha evidenziato Angela, mentre il cantante, visibilmente imbarazzato, ha cercato di cambiare argomento: "Intendeva per l'acconciatura". Mara, avvicinandosi ad Angela, ha finto di volerla colpire con il copione dell'intervista. "Ma che foto mi mandi però...", ha scherzato la Venier rivolgendosi alla voce maschile del duo.

"Avevo la foto sul comodino - ha chiarito Angelo - Lei quando l'ha vista me l'ha chiesta". "Tu l'hai ingrandita", ha continuato Mara con Angela che ha assicurato che non c'erano ritocchi, era tutto al naturale. "Le avevo detto che non volevo renderla pubblica perché era una cosa nostra, personale, invece lei l'ha condivisa sui social", ha concluso Angelo.