Angela dei Ricchi e Poveri scappa sulla moto di uno sconosciuto: Il gesto che ha scosso Fiorello

Fiorello, durante il Festival di Sanremo, ha accolto gli artisti nel suo quartier generale, l'Aristonello, e ora è di nuovo al timone della popolare trasmissione mattutina Viva Rai2!, che stamattina ha ospitato i Ricchi e Poveri che hanno regalato un finale

che ha sorpreso allo stesso conduttore dello show che ieri ha raggiunto quasi il 22% di share, con 1 milione e 111 mila spettatori.

I Ricchi e Poveri a Viva Rai2!

In questi giorni, Fiorello sta ospitando diversi cantanti che hanno partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Oggi è toccato ad Angela Brambati e Angelo Sotgiu, i due membri dello storico quartetto dei Ricchi e Poveri, che rappresenta un pilastro della musica italiana dagli anni settanta ad oggi.

La trasmissione di Fiorello, che va in onda questa stagione dallo spazio allestito al Foro Italico, propone ai cantanti un divertente siparietto: esibirsi sulle strisce pedonali fino a quando non scatta il verde per le macchine. In passato, numerosi artisti si sono prestati a questo gioco, incluso Gigi D'Alessio, che ha persino portato un pianoforte sulle strisce.

Angela Brambati e Angelo Sotgiu sulle strisce del Foro Italico

Naturalmente, anche Angela Brambati e Angelo Sotgiu si sono prestati al gioco, esibendosi con alcuni dei loro successi. Tra un verde e l'altro hanno cantato La prima cosa bella e Voulez vous danser, intrattenendo gli automobilisti in attesa al semaforo. Tuttavia, Angela ha sorpreso tutti uscendo dagli schemi, regalando un momento fuori programma che ha lasciato di stucco lo stesso Fiorello.

Il gesto spiazzante di Angela

Dopo l'esibizione, Angela è salita sulla moto di uno sconosciuto ed è partita urlando: "Addio, come si sta bene sulla motoooo". Nonostante gli ammonimenti dei conduttori Fiorello e Biggio "No, Angela, senza casco no", il motociclista ha proseguito la corsa, facendo sparire la cantante genovese in pochi secondi dal raggio d'azione delle telecamere del programma.

"Abbiamo infranto chissà quante leggi", ha commentato Fiorello. "Non doveva finire così. Avremmo dovuto fare un collegamento normale, ma i Ricchi e Poveri sono sovversivi e ci hanno destabilizzato. La nostra produttrice è letteralmente sbiancata".