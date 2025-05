Domenica In, il dopo Mara Venier è un rebus: Alberto Matano declina: "Mi piacerebbe la prima serata"

L'erede di Mara Venier è Mara Venier: così il giornalista Alberto Matano al Festival della tv di Dogliani.

Le dichiarazioni di Fiorello e la risposta di Mara Venier

Fiorello in radio

Tutto nasce dalle dichiarazioni di Fiorello in una diretta Instagram, in cui ha detto che gli piacerebbe condurre Domenica In. Ne sono nati diversi commenti, tra qui quello di Mara Venier che, a Tv Talk, ha risposto che il programma della domenica si fa "con" Mara Venier, non dopo.

Poi, proprio al Festival di Dogliani, la conduttrice ha indicato Alberto Matano come suo possibile successore.

Alberto Matano: "L'erede di Mara al momento è Mara"

Mara Venier a Domenica In nel 2019

Sulla questione è ora intervenuto lo stesso Matano, il quale ha precisato: "Non mi piace parlare di eredi, perché l'erede arriva quando una persona non c'è più. Mara è con noi, pronta per fare una nuova 'Domenica In', quindi l'erede di Mara al momento è Mara".

A questo punto "del mio percorso - ha continuato - sono pronto a rifare un'altra stagione de La vita in diretta. Mi piacerebbe in futuro fare infotainment, magari durante il prime time. Portare in prima serata su Rai 1 quello che ho fatto sinora. Mi piacerebbe cucire su di me qualcosa che non c'è ma il pubblico vorrebbe".

Alberto Matano nella giuria di Ballando con le Stelle

A Dogliani Matano ha poi affrontato il capitolo Sanremo, sostenendo che tutti hanno il sogno di fare Sanremo ma lui no: "Non mi vedo proprio a cantare e ballare sul palco dell'Ariston. Poi se un giorno Sanremo dovesse avere bisogno di una conduzione che rispecchia il mio percorso vedremo. Onestamente non amo lo stereotipo che per arrivare al top della carriera si debba fare Sanremo".

Sempre durante l'incontro, Matano è infine tornato sullo screzio con Lorella Cuccarini, quando gli venne dato del maschilista. "Non mi è piaciuto, perché è proprio qualcosa che non mi appartiene, è contro la mia storia e il mio modo di essere". Poi con la Cuccarini "ci siamo visti una volta ad Amici, ci siamo salutati. Sono passati molti anni e col tempo tutto passa".