Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?

La Rai ha un grosso problema, tra i tanti, che si chiama Domenica In: le riunioni in atto non avrebbero ancora portato le soluzioni sperate, Gabriele Corsi potrebbe rinunciare alla co-conduzione, Mara Venier sarebbe sempre più lontana

Cosa sta succedendo dietro le quinte di Domenica In 2025/2026? Tutto e niente, considerando che a metà luglio non sappiamo ancora se Mara Venier tornerà, se Gabriele Corsi sarà in effetti il suo partner in conduzione. Al momento non c'è una data di inizio, nè un numero di puntate previste. E gli insider fanno sapere che le riunioni fatte fin qui non hanno portato a niente.

Domenica In in alto mare: Gabriele Corsi farà dietrofront?

Gabriele Corsi in una foto promozionale per il programma Don't Forget the Lyrics

Si parla ormai da mesi della conduzione condivisa, per la prossima stagione, del contenitore domenicale di Rai 1. La notizia è stata confermata durante la presentazione dei palinsesti autunnali a Napoli. A fare più rumore, però, è stata l'assenza, pesantissima, di Mara Venier, colei che detiene il record alla guida di Domenica In.

Pare, infatti, che la "zia Mara" non abbia mai digerito l'idea di condividere il proprio spazio della domenica con qualcuno. Questo non per antipatia verso Gabriele Corsi, ma perchè la scelta di spezzettare Domenica In è stata sostanzialmente imposta da viale Mazzini. Non solo: Rai 1 avrebbe fatto dei cambi dietro le quinte, privando Mara Venier di alcuni storici collaboratori, da qui la decisione di non partecipare, lei che è una delle colonne della TV pubblica, all'incontro con la stampa dello scorso 27 giugno.

Come riporta oggi Giuseppe Candela su X, in molti ormai si chiedono a viale Mazzini se Gabriele Corsi arriverà a fare la prima puntata di questa disgraziata Domenica In, o se invece non deciderà, volente o nolente, di abbandonare il progetto, come già ha fatto Nek poco dopo l'annuncio della sua presenza come co-conduttore.

Mara Venier torna alla corte dell'amica Maria De Filippi

Nel corso della settimana vi abbiamo già parlato della possibilità che Mara Venier accetti la corte di Mediaset: le ultime indiscrezioni la volevano al fianco di Simona Ventura nella nuova avventura del Grande Fratello.

Come riporta ora Davide Maggio, in queste ore la conduttrice veneta è stata ospite di Maria De Filippi per la registrazione di Tù si que vales. E il dubbio è servito: sarà l'ospitata di una sera soltanto o la Venier accetterà un impegno più lungo con Mediaset?

D'altronde il problema è già stato affrontato in Rai: Warner Bros. aveva chiesto la presenza di zia Mara come ospite fissa al tavolo di Che tempo che fa. Fabio Fazio la richiedeva per 16 puntate, la Rai ne ha concesse 10, ma l'ultima parola spetta naturalmente alla diretta interessata, che sarebbe piuttosto amareggiata per il comportamento dei vertici di viale Mazzini nei suoi confronti.

Il nuovo capo progetto di Domenica In già verso il Grande Fratello

Privata della conduzione in solitaria di quello che ormai è un programma inscindibile da lei, la Venier non soltanto si è vista strappare alcuni dei collaboratori storici: è stata anche sollevata dal ruolo di capo progetto di Domenica In.

Ruolo che la Rai ha affidato a Fabio Pastrello ma, sempre secondo le ultime indiscrezioni, pare che lui stesso abbia già abbandonato la nave Rai, per nuotare nelle acque più calme (nonostante tutto) di Mediaset, per la prossima stagione del Grande Fratello di Simona Ventura.