Domenica In cambia tutto: Mara Venier resta sola? Due addii nel cast

Domenica In si prepara a vivere una nuova fase di rinnovamento per la prossima stagione televisiva su Rai 1, in un contesto di revisione generale dei programmi di intrattenimento del daytime. Al centro del progetto resta la presenza di Mara Venier, confermata ancora una volta alla guida dello storico contenitore domenicale, punto fermo del palinsesto e volto ormai identificativo del programma.
Accanto a lei, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe proseguire anche la collaborazione con Tommaso Cerno, già presente nella precedente edizione per il commento dei fatti della settimana. Una scelta che andrebbe nella direzione della continuità narrativa del format, mantenendo un equilibrio tra intrattenimento, attualità e momenti di approfondimento.
Le novità più rilevanti riguardano invece il resto del cast. Non dovrebbero infatti essere confermati per la prossima edizione Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Le loro uscite segnerebbero un cambio significativo nella struttura del programma, che nell'ultima stagione ha alternato quattro presenze fisse - Venier, Miccio, Mammucari e Cerno - per arricchire il racconto domenicale.
Nel caso di Miccio, la mancata riconferma si inserirebbe in un quadro più ampio di revisione dei progetti televisivi a lui affidati dalla Rai, Giuseppe Candela su Chi scrive: "Per il famoso wedding planner arriva anche la cancellazione dal palinsesto di Rai Due, per ragioni di budget, di Top - Tutto quanto fa tendenza, dove lui era stato alla conduzione nelle ultime due edizioni".
Per Mammucari si tratterebbe di una naturale conclusione del suo percorso all'interno del contenitore, dopo una stagione caratterizzata da diversi problemi e un'assenza nelle ultime puntate. Il nuovo assetto di Domenica In sembra quindi orientarsi verso una struttura più snella e centrata sulla figura della conduttrice principale, le scelte definitive, tuttavia, verranno consolidate solo con la presentazione ufficiale dei palinsesti.