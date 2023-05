Dolph Lundgren svela la sua battaglia contro il cancro: "Mi avevano dato da vivere due o tre anni"

Stanno facendo il giro del web le dichiarazioni di Dolph Lundgren, celebre per il ruolo di Ivan Drago nel franchise Rocky, che ha ammesso di aver combattuto in segreto per otto anni contro il cancro. La prima diagnosi risale al 2015, ma la condizione medica si è aggravata nel corso del tempo portando alla scoperta di altri tumori.

Dead Trigger: un'immagine di Dolph Lundgren

"Nell'autunno del 2021 abbiamo capito che fosse molto peggio di quanto sembrasse. Il dottore iniziò a nominarmi tutti questi tumori sparsi nello stomaco, nella colonna vertebrale e così via, erano al di fuori di quello iniziale al rene. Mi disse che avrei dovuto prendermi una pausa e trascorrere più tempo con la mia famiglia. Mi spiegò che avevo ancora due o tre anni al massimo da vivere, ma probabilmente pensava che fossero ancora di meno" ha dichiarato l'attore ai microfoni di In Depth with Graham Bensinger.

Il cancro al rene fu diagnosticato nel 2015 per la prima volta dopo che era stato rimosso un tumore. "Poi ho fatto controlli ogni sei mesi, e per cinque anni sembrava andasse tutto bene. Nel 2020 ero tornato in Svezia e ho avuto una specie di reflusso acido o... non sapevo cosa fosse. Così ho fatto una risonanza magnetica e hanno scoperto che c'erano altri tumori nella zona". I medici scoprirono altri sei tumori e Dolph Lundgren iniziò una terapia sistemica.

Creed III, la recensione: i tormenti di Michael B. Jordan in un film ad alta intensità

"Se avessi seguito l'altro trattamento, mi sarebbero rimasti circa tre o quattro mesi", ha detto Lundgren, ricordando che il trattamento per il cancro ai polmoni ha ridotto i suoi tumori di circa il 30% in un periodo di tre mesi.

In arrivo uno spinoff su Viktor Drago?

Di recente Dolph Lundgren ha anticipato ai fan la possibilità di un nuovo spinoff di Rocky, questa volta incentrato sul personaggio di Viktor Drago, figlio di Ivan Drago interpretato da Florian Munteanu in Creed II e Creed III. "Posso dire che MGM ha un progetto in cantiere. C'era un copione che non era piaciuto a nessuno e adesso, per quello che so, stanno cercando un nuovo scrittore e riprendere in mano il tutto. L'idea partiva da Creed II che si apriva in Ucraina. Adesso la situazione è più interessante rispetto al 2018".