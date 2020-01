Dolittle: Universal potrebbe perdere 100 milioni di dollari a causa del film

Dolittle, il nuovo film con star Robert Downey Jr., potrebbe perdere 100 milioni di dollari ai box office nonostante le star coinvolte nel nuovo progetto della star del Marvel Cinematic Universe.

Il progetto è costato alla Universal ben 175 milioni di dollari, escludendo però i costi per la pubblicità e per i materiali promozionali. Dolittle ha debuttato nelle sale americane raggiungendo un risultato molto deludente: il film si è fermato a quota 30 milioni di dollari sul mercato americano e ha raggiunto a livello internazionale un totale di 50 milioni di dollari.

Il lungometraggio deve ancora essere distribuito in 20 mercati in tutto il mondo, tuttavia la situazione sembra piuttosto complicata. La speranza dello studio sembra quindi legata a un potenziale successo in Cina, dove dei buoni risultati potrebbero permettere ai produttori di non subire troppe perdite economiche.

Il protagonista della nuova storia ispirata ai libri scritti da Hugh Lofting negli anni '20 sarà ancora una volta il medico che scopre di avere la capacità di parlare con gli animali, ruolo affidato alla star di Iron Man, Robert Downey Jr..

Al centro della storia ci sarà il Dottor John Dolittle, un dottore e veterinario di grande successo in Inghilterra che, dopo la morte della moglie, vive come un eremita con l'unica compagnia di alcuni animali esotici.

Quando la giovane regina (Jessie Buckley) si ammala gravemente, il medico è obbligato a intraprendere un viaggio in mare e compiere un'epica avventura con destinazione un'isola dove potrebbe trovarsi la cura, ritrovando il proprio coraggio e una nuova forza mentre affronta vecchi nemici e scopre meravigliose creature.

Il dottore è accompagnato nella sua missione da un apprendista (Harry Collett) e da vari amici animali, tra cui un gorilla ansioso (Rami Malek), un'oca piena di entusiasmo (Octavia Spencer), uno struzzo cinico (Kumail Nanjiani), un orso polare ottimista (John Cena) e un pappagallo determinato (Emma Thompson).

La regia di Dolittle è firmata da Stephen Gaghan.

Emma Thompson sarà un pappagallo chiamato Polynesia, Rami Malek avrà la parte del gorilla Chee-Chee, Octavia Spencer sarà l'anatra Dab-Dab, Ralph Fiennes ha il ruolo della tigre Barry, Kumail Nanjiani darà la voce allo struzzo Plimpton, Selena Gomez si calerà invece nella parte della giraffa Betsy. Il cast è poi completato da Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, John Cena che è l'orso polare Yoshi, Frances de la Tour che interpreta Ginko, Marion Cotillard che ha il ruolo della volpe Tutu, Tom Holland che doppierà il cane Jip, Carmen Ejogo voce della leonessa Regine e da Craig Robinson con il ruolo del topo Fleming.