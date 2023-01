Dog Gone - Lo straordinario viaggio di Gonker, su Netflix in streaming da oggi

Dog Gone - Lo straordinario viaggio di Gonker, il film tratto dal libro di Pauls Toutonghi, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 13 gennaio 2023.

Dog Gone - Lo straordinario viaggio di Gonker, il film tratto dal libro di Pauls Toutonghi, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 13 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dopo aver perso il suo amato cane sul sentiero degli Appalachi, un giovane intraprende con il padre la disperata missione di ritrovarlo prima che sia troppo tardi. Basato su un'incredibile storia vera di umanità ed eroismo quotidiano, il film è tratto dal libro Smarrito cane di Pauls Toutonghi. Nel cast Rob Lowe e Johnny Berchtold nei ruoli di un padre e un figlio dal rapporto difficile.

Alla regia troviamo Stephen Herek, che ha lavorato a progetti come Bill & Ted's Excellent Adventure, La carica dei 101, and The Mighty Ducks. La sceneggiatura è stata scritta dal nominato all'Emmy Nick Santora, già autore di titoli come I Soprano, Prison Break, Scorpion, Most Dangerous Game e molti altri. Dog Gone è stato prodotto dallo stesso Rob Lowe e anche da Santora, che interviene come produzione per la casa Blackjack Films Inc.