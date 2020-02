Doctor Strange 2: Sam Raimi voleva dirigere un film Marvel da cinque anni?

Dopo aver diretto la trilogia di Spider-Man negli anni 2000, Sam Raimi torna a lavorare con la Marvel, esordendo nell'MCU con la regia di Doctor Strange 2. Un desiderio esaudito a distanza di cinque anni da quando, per la prima volta, Raimi espresse la propria aspirazione di dirigere un film del Marvel Cinematic Universe.

"Penso che siano completi ora come ora, alla Marvel. Probabilmente non hanno più bisogno di me. Ma se avessero bisogno di me? Mi piacerebbe, è bello essere desiderati" confessò il regista, intervistato da The Week.

Cinque anni dopo Marvel ha dimostrato di avere ancora bisogno di Sam Raimi. Un ritorno atteso a lungo, visto che il regista manca al cinema dal 2013, quando diresse Il grande e potente Oz. Il boss Marvel, Kevin Feige, tempo fa esprimeva il proprio entusiasmo per il progetto:"Multiverse of Madness è il miglior titolo che abbiamo mai ideato, è una cosa emozionante. Non direi necessariamente che si tratta di un film dell'orrore ma sarà un grande film dell'MCU con sequenze spaventose".

Doctor Strange in the Multiverse of Madness vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange. L'uscita nei cinema è prevista nella primavera 2021.