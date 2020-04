Doc - Nelle tue mani: da Luca Argentero un video che anticipa i prossimi episodi

Il numeroso pubblico di Doc - Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero, sa che ieri sera si è conclusa solo la prima parte della fiction. L'attore ha voluto regalare sui social un video che anticipa i prossimi episodi che potrebbero andare in onda ad ottobre.

Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in corsia perché oggi più che mai siamo nelle loro mani...

Grazie ancora di cuore a voi per aver scelto questa storia.

Luca aka Doc@DocNelleTueMani #DocNelleTueMani pic.twitter.com/fylTWeNtvf — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) April 17, 2020

Doc - Nelle tue mani è tratto da una storia vera ed è stato il grande successo di questa atipica primavera di RAI UNO. La fiction con Luca Argentero ha collezionato numeri impensabili alla vigilia, il pubblico forse, considerato il momento storico che viviamo, ha voluto premiare l'empatia ed il rispetto con cui l'intero cast si è calato nei panni dei medici protagonisti della serie. Oggi Argentero ha voluto ringraziare il suo pubblico regalandogli un'anteprima dei nuovi episodi. "Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo - scrive sui social - che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in corsia perché oggi più che mai siamo nelle loro mani... Grazie ancora di cuore a voi per aver scelto questa storia. Luca aka Doc".

Un grazie che quindi Luca estende ai dottori, considerati gli eroi di questi giorno che saranno difficili da dimenticare. Il video è accompagnato dal discorso che il protagonista Andrea Fani fa ai suoi specializzandi, in cui spiega che la missione di un dottore è mettersi tra i pazienti e la morte, che lui chiama stronza: "Ci siamo noi e c'è quella grandissima stronza della morte. Ci sono giornate in cui sembra inarrestabile, ma non è così perché ci siamo noi. Tutto lo studio, la teoria e la pratica, è servito a portarci qui oggi, a guardarla in faccia e dirle: 'Non oggi'. Non importa quanto disperate siano le condizioni di un paziente. Non oggi. Non importa se neanche i pazienti ci credono più. Non oggi. Qualcuno di noi cederà, altri reggeranno bene la pressione ma voi dovete ricordarvi sempre perché siamo qui. Per metterci in mezzo tra i pazienti e la stronza. Questo è essere medici".

Doc - Nelle tue mani dovrebbe ritornare il prossimo autunno, la produzione spera di poter riprendere le riprese a giugno. L'ultima puntata della fiction è stata vista da circa nove milioni di spettatori con uno share che ha raggiunto punte del 39%.