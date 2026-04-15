Dita mozzate e teste impalate, il trailer di Evil Dead Burn terrorizza tutti alla CinemaCon

Il nuovo capitolo della saga horror è stato presentato in anteprima agli esercenti a Las Vegas e ha sconvolto praticamente tutti i presenti per la violenza estrema di alcune scene

Il primo trailer di Evil Dead Burn è stato presentato ai partecipanti del CinemaCon di Las Vegas, offrendo un primo assaggio del prossimo capitolo della longeva saga horror.

L'ultimo capitolo, che da noi è uscito col titolo La Casa - Il Risveglio del Male, è andato molto bene al box-office, tanto da convincere i produttori a proseguire con il franchise. Stavolta alla regia c'è Sébastien Vaniček, che ha anche co-firmato la sceneggiatura.

La casa - Il risveglio del male: Alyssa Sutherland in una scena

Evil Dead Burn, la descrizione del violento trailer

Il filmato inizia in modo inquietante con una madre che sta svuotando una lavastoviglie palesemente piena di posate affilate, ma viene interrotta da qualcuno che bussa alla porta. La donna apre e si trova davanti un cadavere non morto con le dita mozzate e un poggiatesta d'auto conficcato nel cranio, che lei estrae e fa cadere sul pavimento prima di scatenare il terrore sulla famiglia.

Un flashback mostra poi un terribile incidente d'auto e una porta che si chiude di colpo sulle dita di una ragazza, recidendole. Tornando alla casa della famiglia, il cadavere ambulante spinge un ragazzo sulla lavastoviglie, trafiggendolo con le posate. Lei gli salta sul petto, spingendo le posate ancora più in profondità nella sua carne.

Souheila Yacoub sul red carpet de Il Conte di Montecristo alla 77ª edizione del Festival di Cannes

Il cast del nuovo film della saga horror

Evil Dead Burn vede tra i suoi protagonisti Souheila Yacoub vista in Dune: Parte Due, la star di Mercoledì Hunter Doohan, Luciane Buchanan (The Night Agent), Tandi Wright (Pearl) e George Pullar. Sam Raimi, storico creatore della saga, torna come produttore insieme a Rob Tapert per la Ghost House Pictures, mentre lo storico protagonista Bruce Campbell e il regista di La Casa - Il Risveglio del male Lee Cronin è produttore esecutivo.

Quando esce al cinema Evil Dead Burn

Questo sesto capitolo della saga horror uscirà nelle sale statunitensi il 24 luglio 2026, in piena stagione estiva, distribuito dalla Warner Bros. Pictures. La distribuzione internazionale sarà curata dalla Sony Pictures tramite la Columbia Pictures. E l'orrore non finisce qui, dato che il capitolo successivo, intitolato Evil Dead Wrath, prodotto da Frances Galluppi, è già in fase di sviluppo per il 2028.