Disneyland: slitta la riapertura dei parchi a tema

Disney annuncia il rinvio della data d'apertura dei suoi hotel e parchi a tema Disneyland a causa della continuata emergenza Coronavirus, e i fan ci tengono a mostrare tutto il loro supporto per la decisone della compagnia.

Non è certo una decisione facile per la Walt Disney Company quella di rimandare nuovamente la riapertura di parchi a tema e hotel, considerando la grande fetta di guadagni che rappresentano per la compagnia queste attività, e i numerosi posti di lavoro che generano.

Eppure, tenendo in considerazione l'attuale situazione sanitaria - che non sta certo migliorando - e la mancanza di precise linee guida per poter ripartire in sicurezza, Disney ha reso nota la scelta di posticipare il ritorno alla "normalità".

"In precedenza avevamo annunciato una riapertura graduale dei nostri parchi a tema per il 17 luglio, previa approvazione da parte del governo" scrive la compagnia nel comunicato postato anche sui social "Lo stato della California ha ora indicato che non diffonderà delle linee guida per la riapertura dei parchi a tema prima del 4 luglio. Considerato il tempo necessario per riportare migliaia di dipendenti sul posto di lavoro in modo da poter riavviare il tutto, non abbiamo altra scelta che rimandare la riapertura di hotel e parchi a tema fino a quando non ci sarà l'approvazione del governo. Una volta che verremo a conoscenza del periodo in cui saranno saranno diffuse le linee guida [e avremo individuato il miglior modo per procedere], saremo in grado di comunicarvi una nuova data per la riapertura".

La decisione sembrerebbe essere stata accolta piuttosto bene dai fan Disney, che anzi hanno voluto ringraziare la compagnia per aver anteposto salute e sicurezza a degli eventuali ricavi economici.

TY for the announcement. Of course it would be great if it was safe enough to reopen as planned, but it’s not, and the safety of CM and guests needs must come first. We can learn to have more patience, and help everyone out by staying home as much as possible and wearing masks. — Sara (@dubslovesara) June 25, 2020

"Grazie per l'annuncio. Ovviamente sarebbe fantastico se fossimo al sicuro al punto di poter riaprire come previsto, ma non è così, e la salvaguardia dei dipendenti e degli ospiti deve venire prima di tutto. Possiamo tutti imparare ad avere un po' più di pazienza e aiutare il prossimo stando a casa il più possibile e indossando le mascherine"

As much as I miss Disneyland, and California Adventure, this is definetly the right move — Karly (@Mcqueen733) June 25, 2020

"Per quanto mi manchino Disneyland e California Adventure, questa è decisamente la mossa giusta".

Thank you for doing the right thing. We will see you again once it is truly safe. — A Canadian NOT in Disneyland :( (@BunnyHunting) June 25, 2020

"Grazie per aver fatto la cosa giusta. Ci rivedremo quando saremo davvero al sicuro".

Thank you for putting the safety of cast members guests and all of us in Anaheim who have been so affected by this virus! — Jennifer 💋 (@mizajmclean) June 25, 2020

"Grazie per aver pensato prima di tutto alla salvaguardia dei dipendenti, degli ospiti e di tutti noi ad Anaheim che sono stati così affetti da questo virus!"

Attendiamo dunque che vengano fornite maggiori informazioni sul quando e come potrò avvenire la riapertura di queste attività.