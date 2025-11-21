Disney World segna un triste primato: cinque visitatori morti in un mese

Cinque decessi tra gli ospiti dell'area di parchi tematici della Florida sono stati registrati dalle autorità, ma le cause dei decessi non sono state rivelate.

Un primato inquietante per il parco tematico di Disney World, sulla carta uno dei luoghi più felici e spensierati al mondo. Cinque visitatori del parco sono morti nell'arco di un mese.

L'ufficio dell'Orange County Medical Examiner ha confermato a Entertainment Weekly la morte di un visitatore avvenuta l'8 novembre mentre si trovava nella spa del Saratoga Springs Resort a Buena Vista, in Florida.

Al momento non state rese note né l'identità della vittima né la causa di morte, ma Joshua Stephany, medico legale capo delle contee di Orange e Osceola, ha chiarito che il decesso non rientrava nella giurisdizione dell'OCME in base a una legge della Florida che stabilisce l'autorità su esami, indagini e autopsie.

Questa è la quinta morte in un mese che vede coinvolto un ospite del Walt Disney World Resort, che si estende in un'area di quasi 25.000 acri e comprende decine di parchi a tema, parchi acquatici, resort e altre attrazioni.

Una catena di sfortunati incidenti

A dare il via alla serie di decessi il 16 ottobre è stato il ritrovamento di Summer Equitz, ospite dell'hotel Disney's Contemporary Resort, che sorge vicino al parco Magic Kingdom. I primi resoconti riferivano erroneamente che Equitz fosse stata investita dalla monorotaia del parco, una linea di trasporto pubblico gratuita che collega vari punti strategici del resort. Un rappresentante dell'ufficio dello sceriffo della contea di Orange ha successivamente confermato a EW che la donna non era stata coinvolta in un incidente con la monorotaia, definendola una "informazione errata".

Nel giro di una settimana, altri due ospiti sono deceduti. Il 21 ottobre, un uomo sulla sessantina è stato rinvenuto privo di sensi nel suo letto al Disney's Fort Wilderness Resort & Campground. Dopo un tentativo di rianimazione, è stato dichiarato morto dopo il trasferimento all'AdventHealth Hospital di Celebration, Florida. Un altro ospite, Matthew Cohn, è morto due giorni dopo mentre risiedeva nell'hotel Contemporary Resort.

Successivamente una donna quarantenne che stava visitando Disney World è morta dopo il trasporto in ospedale. La causa del decesso, avvenuto il 2 novembre, non è stata resa nota, ma le autorità hanno dichiarato che "non c'erano segni di violenza" nell'incidente.

Il brivido corre tra gli amanti dei parchi tematici anche se l'Associazione internazionale dei parchi di divertimento e delle attrazioni osserva che "la probabilità di subire gravi lesioni su un'attrazione fissa in un parco divertimenti degli Stati Uniti è di 1 su 15,5 milioni di attrazioni".