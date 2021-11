Disney+ svela trailer e concept art delle nuove serie animate Baymax!, Tiana, Win or Lose, Cars e Zootopia+

Disney+ ha condiviso i trailer e i concept art delle nuove serie animate in arrivo nel 2022.

In occasione del secondo anniversario della piattaforma di streaming i fan hanno così potuto vedere le prime immagini di progetti molto attesi come Baymax!, La famiglia Proud, Cars o Zootopia+.

Per celebrare il Disney+ Day, il secondo anniversario della piattaforma streaming, Disney+ non solo ha presentato in anteprima più di 20 nuovi contenuti, ma ha anche diffuso moltissime prime immagini, nuovi trailer e clip esclusive prodotti dagli studi di fama mondiale di The Walt Disney Company che mostrano l'incredibile varietà di contenuti in arrivo sulla piattaforma nei prossimi anni.

Ecco i dettagli riguardanti le serie tv animate condivise dallo studio:

La Famiglia Proud: Più Forte e Orgogliosa: Disney+ ha diffuso il trailer della nuova serie, basata su quella di Disney Channel degli anni 2000, che sarà disponibile in streaming da febbraio 2022.

Baymax!: Il trailer della nuova serie originale Disney+ ha per protagonista l'operatore sanitario personale più amato da tutti. Baymax!, la prima serie animata dei Walt Disney Animation Studios, debutterà in esclusiva su Disney+ nell'estate del 2022.

La prima immagine di Zootopia+, la nuova serie dei Walt Disney Animation Studios che arriverà su Disney+ nel 2022, riporta il pubblico nelle frenetica metropoli degli animali di Zootropolis.

Walt Disney Animation Studios ha annunciato che Stella Meghie (The Photograph) sarà regista e sceneggiatrice della nuova serie musicale Tiana, in arrivo su Disney+ nel 2023. Nella serie, Tiana parte per una nuova grande avventura come principessa di Maldonia appena incoronata, ma un richiamo dal suo passato a New Orleans è alle porte.

Cars on the Road: Larry the Cable Guy ha svelato il titolo della prossima serie di Cars targata Pixar, Cars on the Road. Cricchetto e Saetta McQueen si avventureranno in un divertente viaggio su strada attraverso il paese. La serie sarà disponibile in streaming nel 2022.