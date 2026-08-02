Disney+ riduce temporaneamente la qualità video in Italia: stop a 4K e HDR dopo una decisione del tribunale

Una notizia che si era diffusa lo scorso 27 luglio e che ha trovato conferma solo pochi giorni dopo: Disney+ ha rimosso temporaneamente il supporto ai contenuti in 4K HDR in Italia.

La modifica interessa gli abbonati al piano Premium (15,99 euro al mese), che al momento ricevono lo stesso flusso video in Full HD disponibile sul piano Standard con pubblicità (6,99 euro al mese).

La rimozione rappresenta solo l'ultimo tassello della disputa legale tra Disney e InterDigital, società statunitense che detiene numerosi brevetti essenziali per tecnologie utilizzate nello streaming video. Da mesi le due aziende sono coinvolte in un contenzioso che ha già portato, in diverse fasi, alla disattivazione di funzionalità come Dolby Vision, HDR10+ e dei contenuti 3D in vari Paesi europei.

L'episodio più recente risale al 23 luglio, quando la divisione di Düsseldorf della Unified Patent Court ha concesso a InterDigital una nuova ingiunzione relativa ad alcuni brevetti collegati allo standard di compressione HEVC. La decisione ha prodotto effetti in undici Stati membri dell'Unione Europea, tra cui Italia, Germania e Francia, e ha portato alla sospensione di 4K e HDR sulla piattaforma.

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Secondo le decisioni dei tribunali che si sono susseguite negli ultimi mesi, InterDigital sostiene che Disney abbia utilizzato brevetti essenziali senza aver concluso un accordo di licenza a condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie). Ad aggravare la situazione della piattaforma streaming il fatto che la Corte abbia valutato Disney come un "licenziatario riluttante", cioè un'azienda che non avrebbe negoziato la licenza in modo tempestivo e in buona fede.

Dopo giorni di indiscrezioni e segnalazioni da parte degli utenti, Disney+ ha commentato ufficialmente la situazione con una nota, spiegando che la rimozione delle funzionalità è direttamente collegata alla decisione del tribunale. "A seguito di una recente decisione del tribunale che riguarda la tecnologia che utilizziamo per offrire contenuti in 4K UHD e HDR, abbiamo temporaneamente rimosso il supporto 4K UHD e HDR su Disney+ in Italia. Comprendiamo il disagio e condividiamo il disappunto che questa situazione può causare ai nostri clienti e stiamo lavorando intensamente per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile".

Al momento Disney non ha indicato una data per il ripristino del 4K UHD e dell'HDR. La riattivazione delle funzionalità dipenderà dall'evoluzione della controversia brevettuale o dal raggiungimento di un accordo tra le parti che consenta alla piattaforma di tornare a utilizzare le tecnologie interessate.