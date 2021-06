Disney+ annuncia che le serie originali ora debutteranno il mercoledì

Disney+ ha annunciato che le proprie serie originali debutteranno il mercoledì, seguendo quindi la strategia ideata per Loki.

In precedenza l'arrivo degli episodi inediti di show come The Mandalorian, The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision era programmato per il venerdì.

La piattaforma di streaming Disney+ manterrà la distribuzione dei film originali il venerdì, mentre le serie, gli show animati e gli altri progetti a puntate arriveranno qualche giorno prima.

Ecco quindi le nuove date di uscita:

Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! debutterà il 7 luglio

Turner e il Casinaro sarà distribuito online dal 21 luglio

I segreti delle attrazioni Disney ha ora un'uscita prevista per il 21 luglio

Chip 'n' Dale: Park Life è stato spostato al 28 luglio

Turning the Tables with Robin Roberts ha una première prevista per il 28 luglio

Le nuove puntate di The Wonderful World of Mickey Mouse debutteranno il 28 luglio

Growing Up Animal ha una data di uscita prevista per il 18 agosto

Short Circuit è stato posticipato il 4 agosto.