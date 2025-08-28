Disney Princess: al via la settimana mondiale delle Principesse! Ecco le iniziative per tutta la famiglia

Disney ha dato il via alle celebrazioni per la Settimana mondiale delle Principesse condividendo online un video con le musiche di Jacob Collier e dando il via alla campagna 'Facciamo Festa!', incoraggiando così le famiglie a organizzare feste a tema.

In questi giorni, a livello internazionale, si celebra infatti l'incredibile eredità delle amate Principesse Disney e il loro legame speciale con generazioni di bambine e bambini, e fan di ogni età in tutto il mondo.

Un invito a festeggiare in modo 'magico'

La Settimana mondiale delle Principesse, che evidenzierà la magia e il divertimento che le Principesse Disney portano in ogni aspetto della vita, fa parte della campagna pluriennale Crea il tuo mondo, con cui Disney si impegna a offrire alle bambine e ai bambini l'opportunità e gli strumenti per usare la loro immaginazione, provare cose nuove, credere in sé stessi e scoprire la magia da principessa che si cela dentro di loro.

Mallory Wang, Vice President of Brand Marketing di The Walt Disney Company, ha dichiarato: "Da oltre un secolo, Disney incanta il pubblico di tutte le generazioni con storie senza tempo che stimolano l'immaginazione, e le Principesse Disney rimangono una parte fondamentale della nostra narrazione, ispirando bambine e bambini, e fan di tutte le età, ad andare oltre il sognare in grande, per realizzare grandi cose. Abbiamo creato questo speciale contenuto video per celebrare la Settimana mondiale delle Principesse, gli innumerevoli fan delle Principesse Disney in tutto il mondo e il potere illimitato della loro immaginazione".

Per dare il via ai festeggiamenti Disney ha condiviso un video intitolato Tutte le Principesse rendono magico il mondo, con le musiche del vincitore del Grammy Award Jacob Collier. Nel video si assiste al modo in cui due giovani sorelle organizzano la festa di compleanno per la loro mamma, ispirandosi ai classici della Disney e con l'aiuto del proprio papà, interpretato da Santino Fontana, vincitore del Tony Award e voce di Hans nella versione originale nell'acclamato film Walt Disney Animation Studios, Frozen - Il regno di ghiaccio.

Ispirandosi proprio al divertente video sulle note di una delle canzoni più amate del film La Bella e la Bestia, anche in Italia è stata lanciata la campagna marketing che incoraggia le famiglie a organizzare le feste a tema Disney Princess. Per l'occasione sono stati realizzati contenuti social per ispirare le famiglie, e uno spazio online (https://www.disneymagicmoments.it/disney-princess-festa) dove trovare idee, ricette e attività creative.

I nuovi prodotti Disney Princess

Per festeggiare il secondo anno della campagna Disney Princess Crea il tuo mondo, sono stati inoltre lanciati nuovi prodotti che portano un po' di magia nella vita quotidiana delle famiglie.

LEGO propone, ad esempio, Disney - Castello della Principessa e animali reali.

I fan possono organizzare una festa regale con il Disney Princess Pet Palace Playset di Mattel e per chi ama immergersi nella magia, la linea di costumi Disney Princess di Disguise, completa di abiti scintillanti, diademi e scarpe, crea l'atmosfera perfetta per giochi di ruolo indimenticabili.

A livello editoriale, Giunti ha pubblicato il volume Storie di coraggio e gentilezza, e tra le pagine si raccontano storie di coraggio, gentilezza e amicizia. A completare la celebrazione, ci sono poi le collezioni di prodotti di bellezza e per la cura del corpo ispirate alle Principesse Disney e realizzate dai licenziatari Nivea, Markwins e Mad Beauty che aggiungono un tocco scintillante alla routine quotidiana.

Anche Disney Store celebrerà la Settimana mondiale delle Principesse con diverse attività. Sul sito Disneystore.it è presente una gamma di prodotti che includono scintillanti diademi e costumi regali, bambole e libri di fiabe ispirati ad alcune delle più iconiche Principesse Disney, tra cui Ariel, Tiana, Vaiana, Rapunzel e molte altre.