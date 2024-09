Disney+ presenta il trailer completo di Rivals con David Tennant

Manca meno di un mese al lancio dell'adattamento del libro di Jilly Cooper Rivals, e il trailer completo è stato appena svelato.

Il trailer inizia nel 1986 introducendo il cast di personaggi. La serie racconta il mondo spietato della televisione indipendente e la rivalità di lunga data tra l'ex olimpionico, parlamentare e noto donnaiolo Rupert Campbell-Black (Alex Hassell) e il suo vicino Tony Baddingham (David Tennant), controllore della Corinium Television. La serie debutterà il 18 ottobre.

Di cosa parla Rivals?

Ambientata sullo sfondo dei drammi, degli eccessi e delle scioccanti sconcezze dell'élite sociale dell'Inghilterra degli anni '80, Rivals vede Hassell nei panni di Rupert Campbell-Black, un ex-olimpionico e membro del Parlamento che viene descritto come "un incorreggibile libertino, e pericolosamente carismatico". Tennant interpreta a sua volta Lord Tony Baddingham, controllore della Corinium Television e nemico egoista e ambizioso di Rupert.

Rivals è una delle maggiori scommesse internazionali di Disney+. La serie è interpretata anche da Aidan Turner nel ruolo di Declan O'Hara e Bella Maclean in quello di Taggie O'Hara, insieme a Emily Atack (Almost Never), Catriona Chandler (Pistol), Oliver Chris (Trying), Danny Dyer (EastEnders), Rufus Jones (Little Darlings), Lisa McGrillis (Sex Education), Luke Pasqualino (Shadow and Bone), Claire Rushbrook (Wilderness) e Victoria Smurfit (Once Upon a Time).

Rivals è prodotta dalla società Happy Prince di Dominic Treadwell-Collins (A Very English Scandal); Treadwell-Collins è anche produttore esecutivo e sceneggiatore insieme a Laura Wade. Alexander Lamb è anche produttore esecutivo. Il regista principale è Elliot Hegarty (Ted Lasso), che è anche produttore esecutivo degli episodi da 1 a 3. Eliza Mellor (Poldark) è produttrice della serie.

David Tennant è noto per aver recitato in Doctor Who e Jessica Jones (recentemente si è espresso riguardo a un suo ritorno nei panni di Kilgrave). Tennant è apparso per l'ultima volta sul piccolo schermo in Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente.