David Tennant è il giornalista Nick Davies nelle prime foto di The Hack

David Tennant è quasi irriconoscibile nelle prime foto di The Hack, la nuova serie in sette episodi scritta da Jack Thorne, già autore di Queste oscure materie.

La star del piccolo schermo avrà la parte del giornalista Nick Davies, impegnato a dimostrare le attività illegali compiute da News of the World.

Cosa racconterà la miniserie con David Tennant

The Hack si ispira a fatti realmente accaduti ed è destinata agli schermi di ITV, ma la data di uscita non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Gli eventi raccontati sul piccolo schermo sono ambientati tra il 2002 e il 2012, intrecciando la storia di Davies, alle prese con le intercettazioni illegali compiute dai tabloid di Rupert Murdoch ai danni di figure pubbliche e celebrità, e quella relativa alle indagini, compiute da Dave Cook che è interpretato da Robert Carlyle, sul caso dell'omicidio dell'investigatore privato Daniel Morgan.

Nel cast guidato da David Tennant, come anticipato anche dalle foto ufficiali, ci sarà poi Toby Jones nei panni dell'ex direttore di The Guardian, Alan Rusbridger.

Tennant e Jones nella serie

Carlyle interpreterà un detective

Tennant nei panni di Davies

Alla regia di The Hack è stato impegnato Lewis Arnold, già impegnato dietro la macchina da presa di progetti come Sherwood e The Long Shadow.

Rivals, la recensione: se David Tennant e Alex Hassell si fanno la guerra in una serie

Tra gli interpreti ci sono inoltre Rose Leslie, Dougray Scott, Eve Myles, Adrian Lester, Katherine Kelly, Kevin Doyle, Neil Maskell e Lara Pulver.

Il cast è poi completato da Lee Ingleby, Pip Torrens, Lisa McGrillis, Sean Pertwee, Robert Bathurst, Richard Pepple, Nadia Albina, Phil Davis, Ace Bhatti, Charlie Brooks e Steve Pemberton.

Tennant, recentemente, è stato protagonista della serie Rivals, che ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione, ed è tornato nell'universo di Doctor Who in occasione del ritorno di Russell T. Davies alla guida dello show cult britannico.