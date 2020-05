Disney+: Kevin Mayer abbandona il suo incarico per lavorare per TikTok

Il manager Kevin Mayer, che si è occupato del lancio di Disney+, ha abbandonato la società per lavorare per TikTok.

Kevin Mayer, dopo aver contribuito al lancio di Disney+, ha lasciato il colosso del'intrattenimento per passare a TikTok.

Il manager si occuperà quindi dell'app che ha registrato una crescita esponenziale nel numero di utenti negli ultimi mesi e lavorerà anche per ByteDance, la società cinese che si occupa del servizio.

Disney ha confermato l'addio del manager svelato dal New York Times e Bob Chapek, amministratore delegato del colosso dell'intrattenimento ha dichiarato: "Kevin ha avuto uno straordinario impatto sulla nostra società nel corso degli anni. Sono enormemente grato, dopo aver lavorato accanto a Kevin per così tanti anni nel team del management, nei suoi confronti per il suo sostegno e amicizia".

Mayer aveva contribuito in modo significativo a stringere l'accordo necessario a portare all'acquisizione da parte della Disney di Fox e ha lavorato a Disney+ che, nel mese di aprile, ha raggiunto quota 50 milioni di abbonati.

Il suo ruolo è stato affidato a Rebecca Campbell, in passato presidente di Disneyland Resort.

In aprile Kevin Mayer aveva dichiarato: "Siamo davvero onorati che Disney+ stia conquistando milioni di persone in tutto il mondo e crediamo che questo accadrà anche in vista delle nostre future espansioni in Europa, Giappone e America Latina. La narrazione di qualità ispira e solleva il morale, e siamo nella fortunata posizione di poter offrire su Disney+ una grande varietà di contenuti di intrattenimento che hanno le basi nella gioia e nell'ottimismo".