Disney Plus, guai per la piattaforma: persi 1.3 milioni di abbonati a causa dell'aumento di prezzo

Più che benefici, sembra che lo streaming sia finito per causare gravi danni economici allo studio

Disney+ ha perso ben 1,3 milioni di abbonati nell'ultimo trimestre del 2023 a quanto pare a causa dell'aumento dei prezzi e della stretta sulla condivisione delle password, strategia già adottata (ma con successo) da Netflix.

L'azienda ha recentemente pubblicato i dati finanziari relativi all'ultimo trimestre del 2023, rivelando che gli abbonati a Disney+ Core - che comprendono i consumatori di Stati Uniti e Canada, nonché gli utenti internazionali eccetto l'India - sono scesi a 111,3 milioni di utenti, in calo rispetto ai 112,6 milioni che l'azienda aveva comunicato nel trimestre precedente.

Disney prevede di recuperare abbonati nel 2024

Nonostante il calo degli abbonati, tuttavia, l'azienda prevede di recuperarli in gran parte nel 2024. Disney prevede infatti di aggiungere tra i 5,5 e i 6 milioni di abbonati a Disney+ Core entro la fine del primo trimestre del 2024, cioè a fine marzo.

La società ha inoltre comunicato di aver ridotto le perdite del settore streaming di 300 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023.

La perdita di abbonati di Disney+ arriva in un momento in cui la piattaforma di streaming sta affrontando la risposta dei fan alla sua strategia. Nel 2022, la società ha aumentato il prezzo dell'abbonamento senza pubblicità. L'anno scorso, poi, l'azienda ha annunciato l'intenzione di voler limitare la condivisione delle password per accedere alla piattaforma di streaming.

"Stiamo esplorando attivamente i modi per affrontare la condivisione degli account e le migliori opzioni per gli abbonati paganti per condividere i loro account con amici e familiari", aveva dichiarato all'epoca il CEO di Disney Bob Iger.

"Più avanti nel corso dell'anno, inizieremo ad aggiornare i nostri contratti di abbonamento con termini aggiuntivi e le nostre nuove politiche di condivisione. Inoltre, nel 2024, adotteremo delle tattiche per promuovere la monetizzazione".