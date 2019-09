Disney+: svelato il catalogo di lancio della piattaforma streaming

I test di Disney+ in Olanda hanno svelato il catalogo di lancio della piattaforma streaming.

Disney ha avviato i test del servizio streaming Disney+ in Olanda questa settimana. Gli utenti americani dovranno aspettare il 12 novembre prima di avere accesso al servizio, ma l'aggregatore europeo di streaming JustWatch ha già reso disponibile il catalogo di film e serie tv che gli utenti troveranno al momento del lancio di Disney+.

JustWatch è un aggregatore di contenuti streaming che permette di trovare serie tv e film da molteplici provider con grande facilità. Questa settimana il servizio ha aggiunto oltre 500 film e 80 serie tv da Disney+ al proprio catalogo. Sono inclusi film come le hit Marvel Avengers: Infinity War, Thor e Iron Man, i film della saga di Star Wars e altri titoli live action come il franchise di Pirates dei Caraibi, Tron. Non mancano numerose pellicole d'animazione, da Ralph Spaccatutto a Up, da Mulan a Alla ricerca di Nemo.

La versione olandese di Disney+ include serie TV come The Runaways, Agents of Shield, Elena of Avalor e Phineas e Ferb. Il CEO di JustWatch David Croyé ha spiegato a Variety che il servizio offre accesso anche a corti e materiali bonus, ma che per adesso non sono comparsi nel catalogo. Alcuni titoli disponibili in Olanda potrebbero non far parte del catalogo di altri paesi come gli USA, visto che The Runaways è un'esclusiva Hulu e film Pixar come Coco fanno parte dell'accordo tra Disney e Netflix che si concluderà a fine anno.