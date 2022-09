Disney+, Ottobre 2022: le novità in catalogo tra film e serie TV

Su Disney+ ottobre 2022 è un mese con interessanti novità come la seconda stagione di Cambio di Direzione e la serie animata Star Wars: Tales ff The Jedi.

Ottobre 2022 per Disney+ è un mese con interessanti novità: nel catalogo della piattaforma streaming approda l'attesissima quarta stagione di Boris, la serie cult con Francesco Pannofino. Segnaliamo inoltre gli ultimi episodi di The Walking Dead 11 e la prima stagione di The Bear con Jeremy Allen White, l'attore segnalatosi con Shameless.

Serie Tv

The Walking Dead - stagione 11 ultimi episodi - disponibile dal 3 ottobre

Film

Rosaline - disponibile dal 14 ottobre

Documentari