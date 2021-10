Disney+ ottobre 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv

Ottobre 2021 è un mese ricco di novità in catalogo per la piattaforma streaming Disney+ arricchita dai contenuti del brand Star: dallo speciale Lego Star Wars - Racconti Spaventosi alle serie Reservation Dogs e Just Beyond, ispirata, ai racconti di R.C. Stine al film Books of Blood, tratto dai romanzi di Clive Barker. Dal 6 ottobre inoltre arriverà anche Black Widow, l'ultimo film Marvel con Scarlett Johansson.

LE NOVITÀ SU DISNEY+

Serie

La Via per le Stelle - docuserie in 6 parti - disponibile dal 6 ottobre

- docuserie in 6 parti - disponibile dal 6 ottobre Just Beyond - stagione 1 - disponibile dal 13 ottobre

- stagione 1 - disponibile dal 13 ottobre The Chicken Squad - stagione 1 - disponibile dal 13 ottobre

- stagione 1 - disponibile dal 13 ottobre I Segreti di Sulphur Springs - stagione 1 - disponibile dal 20 ottobre

Film

Lego Star Wars: Racconti Spaventosi - disponibile dal 1 ottobre

- disponibile dal 1 ottobre Black Widow - disponibile dal 6 ottobre

- disponibile dal 6 ottobre Spidey e i suoi Fantastici Amici - disponibile dal 6 ottobre

- disponibile dal 6 ottobre Muppets Haunted Mansion - disponibile dall'8 ottobre

- disponibile dall'8 ottobre Descendants - Il Matrimonio Reale - disponibile dal 22 ottobre

LE NOVITÀ SU STAR

SERIE TV

War of the Worlds - stagione 2 - disponibile dal 6 ottobre

- stagione 2 - disponibile dal 6 ottobre Better Things - stagione 1 - disponibile dal 6 ottobre

- stagione 1 - disponibile dal 6 ottobre Tyrant - stagioni 1-3 - disponibile dal 6 ottobre

- stagioni 1-3 - disponibile dal 6 ottobre Reservation Dogs - stagione 1 - disponibile dal 13 ottobre

- stagione 1 - disponibile dal 13 ottobre The D'Amelio Show - tutti gli episodi - disponibile dal 13 ottobre

- tutti gli episodi - disponibile dal 13 ottobre Criminal Minds - stagione 15 - disponibile dal 13 ottobre

- stagione 15 - disponibile dal 13 ottobre American Horror Story: Double Feature - stagione 10 - disponibile dal 20 ottobre

- stagione 10 - disponibile dal 20 ottobre Deep State - stagioni 1-2 - disponibile dal 20 ottobre

- stagioni 1-2 - disponibile dal 20 ottobre Underworld, Inc - stagione 1 - disponibile dal 20 ottobre

- stagione 1 - disponibile dal 20 ottobre White Collar - stagioni 1-6 - disponibile dal 27 ottobre

- stagioni 1-6 - disponibile dal 27 ottobre Mr. Inbetween - stagione 1 - disponibile dal 27 ottobre

Film

The Empty Man - disponibile dall'8 ottobre

- disponibile dall'8 ottobre Una Voce Per Gridare - disponibile dal 15 ottobre

- disponibile dal 15 ottobre Wendy - disponibile dal 29 ottobre

- disponibile dal 29 ottobre Books of Blood - disponibile dal 29 ottobre

National Geographic