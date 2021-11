Disney+ novembre 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv

Su Disney+ novembre 2021 è un mese ricco di novità in catalogo: tra le nuove uscite di questo mese segnaliamo Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anellie Jungle Cruise, il film con The Rock.

Novembre 2021 è un mese ricco di novità in catalogo per la piattaforma streaming Disney+ arricchita dai contenuti del brand Star: dalla miniserie Dopesick, sulla crisi degli oppioidi con Michael Keaton alla 18a stagione di Grey's Anatomy, dopo il primo episodio rilasciato ad ottobre. Segnaliamo inoltre Hawkeye, la nuova serie Marvel dedicata a Occhio di Falco, The Beatles: Get Back, documentario firmato da Peter Jackson sui Fab Four e il remake di Mamma ho perso l'aereo.

Il Disney+ Day

Dopesick - Dichiarazione di indipendenza - (primi due episodi) - disponibile dal 12 novembre

Il mondo secondo Jeff Goldblum - stagione 2 - disponibile dal 12 novembre

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli - disponibile dal 12 novembre

Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo - disponibile dal 12 novembre

Jungle Cruise - disponibile dal 12 novembre

Intrecci del passato - disponibile dal 12 novembre

Spin - disponibile dal 12 novembre

Ciao Alberto - disponibile dal 12 novembre

I racconti di Olaf - disponibile dal 12 novembre

Serie Tv

Grey's Anatomy - stagione 18 - un episodio a settima ogni mercoledì

The Premise - Questioni morali - stagione 1 - disponibile dal 3 novembre

What We Do in the Shadows - Stagione 1 e 2 - disponibile dal 3 novembre

Snowfall - prime 4 stagioni - disponibile dal 10 novembre

Besos Al Aire - stagione 1 - disponibile dal 17 novembre

Hawkeye - stagione 1 - disponibile dal 24 novembre

The Resident - stagione 5 - disponibile dal 24 novembre

The Choe Show - stagione 1 - disponibile dal 24 novembre

The Beatles: Get Back - (primi tre episodi) in streaming il 25,26,27 novembre

Film

Underwater - disponibile dal 5 novembre

Flightplan - disponibile dal 5 novembre

Era mio padre - disponibile dal 12 novembre

Déjà Vu - Corsa contro il tempo - disponibile dal 12 novembre

Face/Off - disponibile dal 12 novembre

Vi presento Christopher Robin - disponibile dal 26 novembre

Per i bambini