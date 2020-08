Disney si prepara a lanciare Star, nuova piattaforma streaming

Disney sta per lanciare un nuovo servizio streaming internazionale, Star. Ad annunciarlo il CEO Bob Chapek il quale non ha fornito troppi dettagli sulla nuova piattaforma che includerà contenuti di ABC, FX, Freeform, Searchlight e 20th Century Studios.

A differenza dell'altro servizio streaming di intrattenimento di proprietà Disney, Hulu, Star non conterrà contenuti originali, almeno in un primo tempo, ma informazioni più dettagliate riguardo al nuovo servizio verranno fornite nel giorno degli investitori che si focalizzerà sui piani per Disney+, Hulu, ESPN+ e Star.

L'annuncio dell'arrivo di Star arriva nel giorno in cui Disney celebra il sorpasso del target di 60 milioni di abbonati alla piattaforma Disney+ e dei 100 milioni di abbonati ai suoi servizi streaming - Hulu, ESPN+ e Disney+.

"In termini di offerta internazionale di intrattenimento, vogliamo seguire la strategia della piattaforma di successo Disney+ usando la stessa tecnologia e distribuendo contenuti che già possediamo sotto un brand internazionale di successo che già possediamo, Star" ha dichiarato Chapek.

