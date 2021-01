Disney, Jafar è il "cattivo" dei cartoon più amato in Italia, secondo uno studio

Jafar è il cattivo Disney che ha conquistato il titolo di più amato in Italia, come rivela un nuovo studio commissionato dal sito OnBuy.

La ricerca ha analizzato le preferenze degli spettatori europei, americani e asiatici svelando in che modo si differenziano le reazioni degli spettatori in tutto il mondo.

In Italia la top 3 dei villain preferiti è composta da Jafar, il nemico di Aladdin, seguito da Scar contro cui combatte Simba in Il re leone e al terzo posto si posiziona Clayton di Tarzan.

A livello globale, invece, è il fratello di Mufasa a conquistare il primo posto di cattivo più amato essendosi posizionato in cima alle classifiche in ben 18 diverse nazioni che comprendono anche Stati Uniti e Regno Unito, come dimostrerebbero la media di 119.030 ricerche mensili. Lo studio compiuto ha analizzato i dati di 20 nazioni in cui è attualmente disponibile Disney+ e utilizzato la piattaforma SEMrush per scoprire il volume delle ricerche riguardanti ognuno dei personaggi e del film in cui sono apparsi, in modo da poter stabilire una classifica.

L'Italia è una delle sole tre nazioni a non posizionare Scar al primo posto, come accade anche in Spagna dove il preferito è Ade e in Francia che assegna la propria preferenza a Jafar, personaggio che si è posizionato alla seconda posizione in altre 14 nazioni per un totale di 42.680 ricerche mensili.

A livello internazionale Gaston, che prova a conquistare il cuore della protagonista in La Bella e la Bestia, è al terzo posto con 36.680 ricerche compiute nell'ultimo mese.

Al quinto e sesto posto ci sono poi la Regina di Cuori di Alice nel paese delle meraviglie e Ade di Hercules, rispettivamente con 32.800 e 31.770 ricerche.