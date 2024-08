Disney+: i film e le serie tv da vedere in streaming a settembre 2024

Nel mese di settembre, su Disney+, arriveranno tanti contenuti e tra i titoli più attesi c'è Agatha All Along, la nuova serie Marvel

L'autunno sta per arrivare e tra i titoli che debutteranno a settembre in streaming su Disney+ si inizia a percepire l'avvicinarsi di Halloween con la sua atmosfera da brividi. Tra le serie in arrivo c'è infatti Agatha All Along, lo spinoff di WandaVision con star Kathryn Hahn che, con il suo racconto all'insegna di magia e prove potenzialmente mortali, sarà una perfetta visione per prepararsi alla serata più "paurosa" dell'anno.

Agatha All Along

Negli episodi del nuovo show Marvel che debutterà il 19 settembre, la famigerata Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza poteri. Un misterioso goth Teen la aiuta a liberarsi da un contorto incantesimo, svelando la sua situazione. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega spietata e si incamminano lungo la Strada...

In Vogue: The 90s

La docuserie debutterà il 13 settembre e potrà contare su un cast di alto livello legato al mondo della moda, del cinema e della musica, tra cui i direttori di Vogue Anna Wintour ed Edward Enninful.

Gli episodi permetteranno di compiere un viaggio all'interno dei momenti più celebri della moda e della cultura pop degli anni Novanta, decennio in cui l'alta moda è uscita dalle passerelle per entrare nella cultura mainstream.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy

Nello speciale in arrivo il 13 settembre in streaming, l'intera galassia di Star Wars si mescola completamente quando un comune nerfherder, Sig Greebling (Gaten Matarazzo), porta alla luce un potente artefatto proveniente da un tempio Jedi nascosto. Si ritrova così a vivere un'avventura in una nuova versione della galassia, meravigliosamente selvaggia e contorta, dove i buoni sono cattivi, i cattivi sono buoni e il destino di tutti dipende dalla capacità di Sig di diventare l'eroe in grado di rimettere insieme tutti i pezzi.

Back to school

Disney+, inoltre, propone per la gioia dei più piccoli una serie di titoli perfetti per rilassarsi dopo il ritorno a scuola grazie alle puntate degli show animati con al centro i propri personaggi preferiti.