Disney+, febbraio 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv

Su Disney+ febbraio 2021 è un mese ricco di novità in catalogo: da questo mese la piattaforma streaming lancerà Star, il suo nuovo brand di intrattenimento generale che offre titoli cult come Lost, Desperate Housewives e X- Files.

Febbraio 2021 è un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Disney+: dalle serie Love, Victor, Big Sky e How I Met Your Mother al film Il diritto di contare candidato a tre Premi Oscar. Per San valentino saranno disponibili su Disney+ una serie di titoli per celebrare l'amore, da La Bella e la Bestia a Principe Azzurro Cercasi.

Serie Tv

The Owl House - Aspirante strega (prima stagione) - disponibile dal 2 febbraio 2021

- disponibile dal 23 febbraio 2021 Love Victor (prima stagione) - disponibile dal 23 febbraio 2021

Film

Il sogno di Jerome - disponibile da 5 febbraio

Film per San valentino -

La Bella e la Bestia - disponibile dal 14 febbraio

Documentari