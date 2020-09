Disney: D23 rimandato al 2022

La convention Disney D23, evento in cui la compagnia lancia novità e anticipazioni sui suoi progetti futuri, è stata rinviata al 2022: l'annuncio è ufficiale, la prossima edizione dell'evento si terrà dal 9 all'11 settembre 2022 presso l'Anaheim Convention Center.

An update regarding #D23Expo: The Ultimate Disney Fan Event: pic.twitter.com/4v6cG8AvOA — Disney D23 (@DisneyD23) September 28, 2020

D23 è un evento biennale, l'ultima edizione si era tenuta dal 23 al 25 agosto 2019. I fan dello studio si radunano ad Anaheim per acquistare memorabilia e incontrare le star più amate per carpire foto e autografi. Centrali per il lancio dei prodotti Disney sono i due panel dedicati al live-action e all'animazione. La convention ha ospitato reunion degli Avengers, lancio in anteprima dei contenuti Pixar e anticipazioni sui piani delle nuove uscite Disney.

Nel 2022, come annunciato in precedenza, il D23 seguirà di poco un altro importante evento Disney, la Star Wars Celebration, che si terrà ad Anaheim dal 18 al 21 agosto.

Disney ha annunciato che approfitterà della collocazione temporale usando il D23 per celebrare il 100° anniversario della compagnia, fondata nel 1923 da Walt Disney.

Al momento Disney deve far fronte allo slittamento di molte delle sue uscite, dall'intera Fase 4 dell'MCU a titoli come Jungle Cruise e l'atteso reboot di West Side Story firmato da Steven Spielberg.