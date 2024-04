Disney, Bob Iger: 'Infarcire film e serie tv di messaggi non ci compete'

Dopo aver vinto la battaglia interna ed essere stato riconfermato come CEO di Disney, Bob Iger ha commentato alcune delle accuse sui film prodotti dallo studio, come ad esempio le influenze della cultura "woke", assicurando che non è cosa che compete all'azienda.

Iger si è intrattenuto con il giornalista della CNBC David Faber presso il quartier generale della Disney. Il capo della Disney era lì principalmente per celebrare la sua vittoria nella proxy-fight contro Nelson Peltz, Ike Perlmutter e altri investitori attivisti, ma gli argomenti trattati sono stati molti nei 30 minuti di conversazione.

Dopo le domande sul consiglio di amministrazione della Disney, sul piano di successione di Iger, sulla collaborazione tra Disney+ e Hulu ("sta andando molto bene"), sul prossimo giro di vite per la condivisione delle password (sarà attivo a giugno ed esteso a settembre) e su un bel po' di sport (ancora nessun nome o prezzo per la prossima joint venture), Faber ha virato sull'argomento "woke" e gli ha chiesto di parlare delle figure pubbliche di alto profilo, in particolare del proprietario di Twitter/X Musk, che usano il termine in qualità dispregiativa quando parlano della Disney.

"Lo ignoro", ha risposto Iger. "Non ha alcuna rilevanza per la Walt Disney Company o per me. Infondere messaggi come una sorta di priorità numero uno nei nostri film e programmi televisivi non è il nostro obiettivo. Il nostro focus è l'intrattenimento", ha insistito Iger. "E se la Disney può avere un impatto positivo sul mondo, ad esempio promuovendo l'accettazione e la comprensione di persone di ogni tipo, è fantastico. Ma, in generale, dobbiamo essere un'azienda che privilegia l'intrattenimento, e ho lavorato duramente per ottenere questo obiettivo".

Bob Iger critica la precedente gestione Disney: "Hanno perso di vista l'obiettivo principale"

Grazie ai suoi sforzi in questo campo, Iger ha dichiarato che "il chiacchiericcio" che circonda la posizione della Disney in queste guerre culturali "si è in un certo senso placato". Tuttavia, considerando che Disney World e il governatore della Florida Ron DeSantis sono ancora in disputa (c'è ancora una causa federale sulla libertà di parola), è difficile sostenere questa tesi.