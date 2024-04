Disney: Bob Iger e l'attuale consiglio di amministrazione sono stati rieletti

Gli azionisti della Disney hanno rieletto tutti i 12 membri del consiglio di amministrazione dello studio, tra cui Bob Iger, attualmente CEO dello studio.

Nelle ultime settimane era infatti iniziata un'aspra battaglia per ottenere i voti necessari al possibile tentativo di modificare radicalmente la leadership, provando ad affidare la guida a Nelson Peltz.

Una votazione decisiva

Peltz, responsabile della Trian Partners, non ha ottenuto abbastanza voti favorevoli alla sua elezione e nemmeno Jay Rasulo, sostenuto dalla società di investimenti, ha ottenuto la fiducia di chi aveva diritto a votare.

Tutti i 12 membri del consiglio di amministrazione sono stati rieletti con un "margine considerevole". Il numero preciso dei voti, come ribadito dall'EVP di Disney Horacio Gutierrez, verrà svelato successivamente.

Bob Iger ha comunque vinto con il 94% dei voti favorevoli. Peltz non avrebbe raggiunto nemmeno quota 34% e nelle votazioni nemmeno i candidati sostenuti da Blackwells Capital sono riusciti a ottenere un posto tra le fila dello studio.

L'attuale CEO dello studio ha commentato la propria rielezione dichiarando: "Voglio ringraziare i nostri azionisti per la loro fiducia e il sostegno nei confronti del nostro consiglio di amministrazione e nel management. Con la distrazione della competizione per le deleghe ormai alle spalle, siamo pronti a concentrare il 100% della nostra attenzione sulle nostre priorità più importanti: la crescita e la creazione di valore per i nostri azionisti ed eccellenza creativa per noi".