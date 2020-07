Disney: secondo un analista della major i cinema americani saranno chiusi fino a metà 2021

Secondo un analista in forza a Disney, i cinema americani saranno chiusi fino a metà 2021 per via della pandemia, ma anche per mancanza di uscite di peso.

L'analista Disney Doug Creutz prevede che i cinema americani resteranno chiusi fino a metà 2021 per via della pandemia di coronavirus che continua a imperversare, sopratutto negli Stati Uniti.

Dopo lo scoppio della pandemia, l'industria americana e internazionale ha subito un grave stop. Le produzioni si sono fermate, i set sono stati chiusi così come le sale cinematografiche e tutti i film in uscita nel corso del 2020 sono slittati. Il contraccolpo subito da Disney ha avuto ripercussioni anche a causa della chiusura dei parchi tematici Disney Land e Disney World e per il momento la situazione - sanitaria e non - non accenna a migliorare.

Quando gli Stati Uniti hanno provato a riaprire, i casi di persone infette sono aumentati vertiginosamente così i pochi cinema riaperti hanno subito chiuso i battenti. La stagione estiva americana avrebbe dovuto avere il suo blockbuster grazie all'uscita strategica di Tenet fissata per il 17 luglio. Nonostante le lamentele del regista Christopher Nolan, l'uscita è slittata al 12 agosto, ma è molto probabile che, vista la crisi sanitaria, ci sarà un ulteriore slittamento da parte di Warner Bros.

Di fronte alla situazione di Disney e dell'industria, l'analista Doug Creutz ha specificato di non aspettarsi nessuna nuova uscita fino a metà 2021:

"Ci aspettiamo che i cinema americani restino chiusi almeno fino a metà 2021, in parte perché non pensiamo che gli studios siano interessati a distribuire i loro film di punta in sale con capacità ridotta."

Il caso di Tenet, atteso in Italia per il 26 agosto, presto dimostrerà se l'analista Disney ha ragione o se la sua previsione è troppo pessimistica.