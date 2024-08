Disney aggiorna il calendario delle uscite in sala, un titolo Marvel rimosso dalla programmazione

La Disney ha appena aggiornato il calendario delle uscite nelle sale e ci sono alcuni grandi cambiamenti nella programmazione dei Marvel Studios.

Come previsto, Avengers: Doomsday ha sostituito Avengers: La dinastia Kang per l'maggio 2026; Non si parla di Avengers: Secret Wars, presumibilmente perché i Marvel Studios sono cauti nel fare promesse che non possono mantenere (anche la programmazione del 2027 non è stata ancora confermata, ma lo scorso weekend è stato promesso un debutto nel maggio 2027).

Il calendario Disney e le uscite Marvel

Ricordiamo che al Comic-Con di San Diego del 2022 abbiamo appreso dei piani per l'uscita di entrambi i film sui Vendicatori... l'anno prossimo! The Fantastic Four: First Steps e Thunderbolts* sono stati aggiornati dopo essere stati precedentemente annunciati come The Fantastic Four e Thunderbolts.

I Marvel Studios hanno rinunciato a un titolo precedentemente programmato per il 24 luglio 2026, confermando che l'amministratore delegato della Disney Bob Iger non stava scherzando quando ha detto che lo studio si sarebbe limitato a due o tre film all'anno in futuro.

Oltre ad Avengers: Doomsday, il 2026 vedrà l'uscita di film del MCU il 13 febbraio 2026 e il 6 novembre 2026. La cosa più sconvolgente è che Blade rimane datato per il 7 novembre 2025. Vedremo se la data resterà invariata, visto che il film non ha ancora uno sceneggiatore o un regista e non è stato menzionato da Kevin Feige al Comic-Con lo scorso fine settimana. Infine, non ci sono ancora indicazioni su quando vedremo Spider-Man 4.

