Disney+, account hackerati in vendita a poche ore dal lancio della piattaforma

A poche ore dal lancio di Disney+, migliaia di account hackerati sono stati messi in vendita online su numerosi forum, in particolare negli Stati Uniti, in Canada e in Olanda.

Disney+ ha esordito con un po' di problemi tecnici, per cui molto utenti hanno cominciato a lamentarsi dei deficit riscontrati, tra cui la perdita dei diritti d'accesso al proprio profilo. Risultava a molti di loro che qualcuno aveva cambiato le credenziali d'accesso, bloccando quindi il precedente proprietario e, secondo un'indagine di Znet, questo accadeva per colpa degli hacker che hanno ottenuto l'accesso ai suddetti account.

Molto probabilmente, la maggior parte di questi account erano stati creati con combinazioni di indirizzi email e password trapelate online in precedenza, facilitando così l'accesso agli hacker che poi se ne sono impossessati. In effetti, alcuni degli utenti che hanno subito la violazione, hanno poi confermato la cosa affermando di aver utilizzato password vecchie per comodità.

Dopo essere riusciti a mettere le mani su molteplici account, gli hacker non hanno perso tempo e li hanno messi in vendita on line su diversi forum, a un prezzo che varia dai 3 dollari fino agli 11 dollari, contro i 7 dollari di Disney+ ufficiale.

Inoltre, essendo la piattaforma disponibile in soli 3 Paesi, molti fan sfegatati di Star Wars stanno ricorrendo ai siti di streaming per poter vedere The Mandalorian, la nuova serie tv dedicata all'universo galattico. Ecco perché sembra che le Forze dell'Ordine stiano cercando di bloccare molti siti di streaming, che hanno registrato in questi giorni migliaia di accessi.