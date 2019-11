Disney+: problemi tecnici per il servizio streaming nel giorno del lancio ufficiale

Disney+ sta riscontrando problemi tecnici nel giorno del suo debutto ufficiale in USA, Canada e Paesi Bassi, probabilmente generati dal grande afflusso di utenti attirati dal periodo di prova gratuito ma soprattutto da un catalogo stellare.

Come segnalato da molti utenti via social network, Disney+, dopo il lancio avvenuto nelle prime ore del mattino in America, ha mostrato alcuni problemi di connessione, che sono stati opportunamente segnalati con una schermata d'errore perfettamente a tema in cui comparivano Ralph Spaccatutto e Vanellope.

Il tilt momentaneo pare abbia interessato circa 10.000 utenti e nei soli Stati Uniti, mentre non sono stati al momento riscontrati grossi problemi in Canada e Paesi Bassi.

Anyone else having problems watching The Mandalorian? Currently is the only thing I can't watch. #DisneyPlus #TheMandalorian pic.twitter.com/770DIqx7OX — Jorgie82 (@jorgie82) November 12, 2019

A quanto pare le difficoltà non sono state solo quelle di connessione perchè in tanti hanno segnalato problemi anche nell'accedere ad alcuni contenuti, i più richiesti, come la serie tv The Mandalorian e i film del MCU, con conseguenti tempi di attesa molto lunghi per ricevere assistenza. The Walt Disney Company ha fatto sapere, però, che un team di esperti è al lavoro 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per garantire la migliore esperienza di fruizione possibile e per risolvere tutti i problemi che via via potrebbero presentarsi.

Nonostante non siano ancora arrivate risposte ufficiali sul cosa possa avere causato i problemi tecnici lamentati dagli utenti, è tuttavia probabile che si sia trattato del grande flusso di futuri spettatori verso la piattaforma, come successo già in passato, per esempio al servizio streaming di HBO, completamente in tilt durante la première de Il trono di spade 7.

E mentre il pubblico statunitense prende d'assalto da una costa all'altra la piattaforma, Disney ha deciso di lanciarla, nel giorno del suo debutto ufficiale, anche in Europa, scegliendo come test quello dei Paesi Bassi. In altri Paesi del Vecchio Continente, compresa l'Italia, Disney+ arriverà solo a marzo, con un catalogo i cui contenuti dipenderanno molto dagli accordi commerciali precedentemente siglati con altri distributori.

