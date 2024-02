Disney, accordo storico: Sony si occuperà della produzione di Blu-Ray e DVD dello studio

In una mossa finanziaria storica, Disney ha deciso di esternalizzare una parte importante della sua divisione di home entertainment a Sony Pictures Entertainment, che produrrà, distribuirà e commercializzerà i DVD e i dischi Blu-ray della Casa di Topolino e altri supporti fisici.

Come parte dell'accordo, Sony commercializzerà, venderà e distribuirà tutte le nuove uscite e i titoli del catalogo Disney su supporti fisici ai consumatori attraverso rivenditori e distributori negli Stati Uniti e in Canada. Disney continuerà a gestire i propri media digitali, come i video-on-demand premium.

Non è chiaro se questo comporterà dei licenziamenti alla Disney. Tuttavia, secondo fonti a conoscenza dell'accordo, lo studio dovrebbe condurre una valutazione interna di tutte le funzioni aziendali che supportano l'intrattenimento fisico durante la transizione a Sony.

Secondo Disney, il modello di licenza consentirà allo studio di continuare a offrire film e spettacoli televisivi attraverso i rivenditori fisici e di rispondere alla domanda dei consumatori in modo più efficiente. La società ha dichiarato che il cambiamento è coerente con le strategie attuate a livello aziendale e con le transizioni in altri mercati.

Il boom dello streaming e il declino dei supporti fisici

Qualunque sia la ragione, le vendite di dischi fisici sono da tempo in declino e non mostrano segni di ripresa a causa del boom dello streaming. Secondo i dati dell'associazione di categoria DEG: The Digital Entertainment Group, i ricavi dei supporti fisici negli Stati Uniti sono scesi del 28%, a 754 milioni di dollari, nella prima metà del 2023, rispetto a 1,05 miliardi di dollari dell'anno precedente.

Di conseguenza, Best Buy ha interrotto le vendite di DVD e dischi Blu-ray nei negozi e online all'inizio del 2024. La mossa ha seguito la decisione di Netflix dello scorso settembre di chiudere il suo servizio di DVD per corrispondenza. Walmart, Amazon e Redbox sono tra i principali rivenditori selezionati che vendono copie di Avatar: La via dell'acqua, The Avengers o altri blockbuster Disney.