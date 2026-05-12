diMartedì stasera su La7, governo sotto pressione: cresce l’allarme bollette

Questa sera, martedì 12 maggio, torna in prima serata su La7 un nuovo appuntamento con diMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris che analizzerà uno dei momenti più delicati della legislatura del governo guidato da Giorgia Meloni. Tra crisi interne alla maggioranza, tensioni internazionali e rincari energetici, la puntata promette un confronto acceso sui temi politici ed economici che stanno segnando queste settimane.

Governo Meloni sotto esame: il centrodestra è davvero in difficoltà?

Uno dei piatti forti della serata sarà il focus sul nuovo scandalo che sta colpendo i vertici del Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli è finito al centro delle polemiche dopo i recenti licenziamenti di figure apicali del suo staff, tra cui Emanuele Merlino ed Elena Proietti.

Le opposizioni parlano di "lotte di potere" e tensioni interne a Fratelli d'Italia, mentre la maggioranza cerca di derubricare il tutto a un semplice riassetto funzionale. Floris analizzerà i retroscena di questo scontro che rischia di indebolire l'esecutivo.

Crisi energetica e tensioni globali: cosa sta succedendo tra Usa e Iran

Ampio spazio sarà dedicato anche allo scenario internazionale e alle conseguenze economiche per l'Italia. Il protrarsi delle tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran continua infatti a influenzare i mercati energetici globali.

L'aumento dei prezzi di gas e petrolio torna a pesare sulle famiglie italiane, con effetti diretti sulle bollette e sui costi dei trasporti. Temi che nelle ultime settimane sono tornati centrali anche nel dibattito politico europeo.

Luca e Paolo pronti a colpire la politica italiana

Non mancherà la consueta copertina satirica di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, pronti a ironizzare sui protagonisti della settimana politica italiana. La satira resta uno dei momenti più attesi del programma e spesso riesce a catalizzare l'attenzione social durante la messa in onda.

Chi sono gli ospiti di diMartedì stasera 12 maggio

Tra gli ospiti principali della puntata ci saranno Pier Luigi Bersani e Massimo Ghini, protagonisti del confronto in studio sui principali temi politici e sociali del momento. Il talk di Floris continuerà così ad alternare approfondimento politico, economia e intrattenimento, formula che negli anni ha consolidato il successo del programma su La7.

Dove vedere diMartedì stasera in tv e streaming

Anche questa stagione diMartedì continua a essere uno dei programmi politici più seguiti del martedì sera, sfidando trasmissioni concorrenti come È sempre Cartabianca e gli approfondimenti delle reti Rai e Mediaset. La trasmissione mantiene alta l'attenzione soprattutto sui temi economici, sociali e internazionali che incidono direttamente sulla vita quotidiana degli italiani.

La nuova puntata di diMartedì andrà in onda questa sera alle 21:15 su La7. Sarà possibile seguirla anche in streaming sul sito ufficiale di La7 e tramite l'app ufficiale dell'emittente.