Diletta Leotta sexy al mare: su Instagram i fan si scatenano

Diletta Leotta conquista Instagram e i fan con l'ultima foto sexy in costume che mette in risalto tutta la sua sensualità. Per la foto in questione i fan si sono scatenati con i commenti, alcuni irriverenti e simpatici, altri inopportuni.

Il viso abbronzato, così come il corpo fasciato in uno scintillante costume intero blu che lascia poco all'immaginazione, sgambatissimo e con una scollatura profonda. Una sirena, come ha sottolineato il pugile Daniele Scardina con un breve commento: i due dicono di essere amici, ma secondo le testate di gossip tra loro ci sarebbe qualcosa di più.

"Chi non ha fatto lo zoom è solo un bugiardo" si legge tra i tantissimi commenti alla foto (al momento in cui scriviamo sono più di 5000!). Non mancano i commenti velenosi, tra cui quelli che sottolineano che la bellezza e le curve di Diletta Leotta non sarebbero naturali, mentre altri, più goliardici (a volte anche troppo) sono una gara di doppi sensi: "Anche il PIL del Mozambico è in crescita in questo momento".

Ricordiamo che per Diletta Leotta è stata un'estate di vacanze e foto sexy ma anche di lavoro: la conduttrice ha fatto il suo debutto nel cinema con un ruolo nel film Sette ore per farti innamorare, diretto da Giampaolo Morelli. Una commedia romantica le cui riprese si sono tenute a Napoli e che vede nel cast anche Serena Rossi e Diana Del Bufalo.