Diletta Leotta senza slip? la foto su Instagram è un mistero

Capelli raccolti, camicia jeans: Diletta Leotta nell'ultima foto su Instagram è bella e sexy come sempre. Ma c'è un dettaglio che suscita la curiosità dei fan: è senza slip? Così sembra, ma potrebbe essere una foto ingannevole. Una foto che nel giro di un giorno ha ricevuto più di 2.500 commenti.

Guardiamo con attenzione la foto, il dettaglio che ha fatto impazzire i fan è nella parte bassa dell'immagine: se al centro è coperta dal cagnolino che Diletta Leotta regge in braccio, ai lati, i fianchi totalmente scoperti lasciano intuire che la bionda conduttrice sia senza mutande.

Tra i commenti, molti ironizzano sull'espressione del cane, fotografato con la lingua di fuori, altri invece sono più diretti e chiedono alla Leotta, se per caso è senza slip. Il post in questione - che si riferisce affettuosamente al cagnolino in foto - non scioglie il mistero e dubitiamo che la conduttrice si decida a togliere la curiosità ai fan.

Di recente Diletta Leotta ha doppiato uno dei personaggi di Pupazzi alla riscossa e prossimamente la ritroveremo nel cast di Sette ore per farti innamorare, commedia di Giampaolo Morelli in uscita nel 2020.