Diletta Leotta: la scollatura sexy fa girare la testa ai fan

Diletta Leotta, una Pasqua "vertiginosa" con scollatura sexy, auguri ai fan e un post promozionale su Instagram. La conduttrice televisiva è uno dei personaggi più seguiti del momento ed è seguitissima sui social grazie anche alla sua avvenenza.

Nel post in questione, Diletta Leotta indossa una semplice ed elegante camicia bianca e promuove un prodotto di bellezza, "un rituale biorivitalizzante quotidiano". La scollatura vertiginosa però è il dettaglio che rende lo scatto più intrigante e infatti al momento in cui scriviamo la foto ha ricevuto più di 185mila like. Tra i tantissimi commenti audaci, spicca quello che propone fantascientificamente di clonare la conduttrice (potrebbe essere un'indea interessante)

Un post che fa il paio con un'altra foto pubblicata qualche giorno fa in cui Diletta Leotta indossa una maglietta rosa che ha mandato in visibilio i fan. Guardando la foto è facile capire perché.