Diletta Leotta, per Antonella Clerici: "Deve vestirsi in maniera più sobria"

Antonella Clerici, a una domanda su Diletta Leotta, ha risposto in maniera molto diretta, consigliando alla conduttrice di vestire in maniera più sobria ma per una ragione ben precisa.

Antonella Clerici stima Diletta Leotta e proprio per questo le consiglia di essere più sobria nel vestire. La domanda all'ex conduttrice de La Prova del Cuoco è stata posta da TvBlog e lei non ha esitato a rispondere con molta schiettezza.

Da settimane, infatti, si parla spesso di Diletta Leotta, non tanto per il mistero degli slip nella foto con il cane, quanto per le voci che la vorrebbero al fianco di Amadeus sul palco del prossimo Festival di Sanremo.

A esprimere giudizi sulle sue capacità, a maggior ragione se dovessero essere messe alla prova sul difficile palco dell'Ariston, sono state già in tante, da Paola Ferrari, che non ha risparmiato veleni, a Caterina Cimmino.

Così oggi è stata la volta di Antonella Clerici che, però, non ha risparmiato complimenti alla conduttrice siciliana, con un unico appunto.

"L'ho conosciuta molti anni fa su un palco" ha raccontato la Clerici. "All'inizio, vedendo le sue forme, da donna un po' critica mi sono detta 'chissà questa'. Poi l'ho vista presentare e ho detto 'questa è un fenomeno'. Le chiacchiere stanno a zero, merita". Ed è proprio perchè la bravura alla Leotta non manca che la collega più esperta ha voluto darle un consiglio: "È molto bella ma le consiglio di vestire in maniera più sobria. Per me lei è bravissima, è talmente brava e intelligente che merita di essere ascoltata di più".