Diego Armando Maradona, Vasco Rossi "Volevo chiedergli un autografo e lui..."

Vasco Rossi ha ricordato un gesto di Diego Armando Maradona: il cantante incontrò il campione argentino in un ristorante e rimase sorpreso dalla reazione del Pibe de Oro che gli fece arrivare una bottiglia di champagne al tavolo.

Il giorno dopo la morte di Diego Armando Maradona il cantante Vasco Rossi ha voluto ricordarlo con un bel post su Instagram, accanto alla foto del campione il cantante ha scritt: "Ciao Diego, Mito indiscusso. Incantatore di palloni. Impareggiabile e indomabile. In una parola sola... Maradona. Wiva Diego Armando Maradona!".

Parlando con alcuni giornalisti Vasco ha sottolineato il lato umano del calciatore che una volta ha incrociato in un ristorante. Rossi ha riavvolto il nastro dei suoi ricordi tornando alla seconda metà degli anni Ottanta, quando Diego Armando Maradona vestiva la maglia del Napoli. Quando si incontrarono il calciatore stava cenando con Claudia Villafañe e Vasco, grande appassionato di sport, quando vide el Pibe De Oro fu preso dalla voglia di chiedergli un autografo ma venne sorpreso dal gesto di Maradona: "C'è stata una volta che l'ho visto da lontano, in un ristorante, dove cenava con la moglie, volevo avvicinarmi per chiedergli un autografo ma prima di riuscire a decidermi, mi è arrivata al tavolo una bottiglia di champagne. Me la mandava lui!!".

Non tutti gli artisti hanno reagito nella stessa maniera alla morte di Maradona, nei giorni scorsi ha suscitato polemiche il post di Laura Pausini su Diego Armando Maradona: la cantante ha criticato sui social media l'importanza data alla morte del campione argentino rispetto alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il post della Pausini è stato subito rimosso ma molti hanno trovato la sua uscita inopportuna. Fiorella Mannoia su Twitter ha scritto "non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera".